Пауки (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Spiders
Ужасы, Фантастика16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сверхсекретный научный эксперимент по вживлению паразитирующим паукам ДНК инопланетян окончился катастрофой, и космический ШАТЛ с лабораторией на борту потерпел крушение. На свободе оказались огромные безжалостные пауки, все существование которых подчинено инстинкту размножения.
Сотни коконов, оплетенных паутиной, в которые заключены человеческие тела, очень скоро превратятся в полчища жаждущих крови мутантов. Смертельная опасность нависла над цивилизацией, которая столкнулась с самым безжалостным, самым кровожадным, самым неуязвимым противником. Кто же спасет человечество…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
Рейтинг
- ГДРежиссёр
Гари
Джонс
- МФАктёр
Марк
Фелан
- ДГАктёр
Джош
Грин
- НСАктёр
Ник
Свартс
- МТАктёр
Марк
Тотти
- ЛПАктриса
Лана
Паррия
- ЛЗАктриса
Лесли
Земекис
- ДБАктёр
Джонатан
Брек
- ЭСАктёр
Эндрю
Стоддард
- ДКАктёр
Дэвид
Карпентер
- ОМАктёр
Оливер
Макреди
- АГСценарист
Адам
Гираш
- БДСценарист
Боаз
Дэвидсон
- СДСценарист
Стивен
Дэвид Брукс
- ДАСценарист
Джейс
Андерсон
- ФДПродюсер
Фрэнк
ДеМартини
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- МДХудожник
Майкл
Д. Костильо
- МТХудожница
Мария
Терри
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- АТХудожник
Аллен
Терри
- ЭТХудожница
Эмма
Тренчард
- КХМонтажёр
Кристофер
Холмс
- БВКомпозитор
Билл
Вандел