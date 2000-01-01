Пауки (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сверхсекретный научный эксперимент по вживлению паразитирующим паукам ДНК инопланетян окончился катастрофой, и космический ШАТЛ с лабораторией на борту потерпел крушение. На свободе оказались огромные безжалостные пауки, все существование которых подчинено инстинкту размножения.



Сотни коконов, оплетенных паутиной, в которые заключены человеческие тела, очень скоро превратятся в полчища жаждущих крови мутантов. Смертельная опасность нависла над цивилизацией, которая столкнулась с самым безжалостным, самым кровожадным, самым неуязвимым противником. Кто же спасет человечество…



