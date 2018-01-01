Wink
Фильмы
Пауки
Актёры и съёмочная группа фильма «Пауки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пауки»

Режиссёры

Паль Эрдёшш

Паль Эрдёшш

Pál Erdöss
Режиссёр

Актёры

Марк Беллингхаус

Марк Беллингхаус

Mark Bellinghaus
Актёр
Оливер Броумис

Оливер Броумис

Oliver Broumis
АктёрFrank
Гудрун Генест

Гудрун Генест

Gudrun Genest
Актриса
Верена Майр

Верена Майр

Verena Mayr
Актриса
Алиса Треф

Алиса Треф

Alice Treff
Актриса
Херта Шварц

Херта Шварц

Herta Schwarz
Актриса
Камилла Хорн

Камилла Хорн

Camilla Horn
Актриса
Алан Гудсон

Алан Гудсон

Alan Goodson
АктёрTrusty

Сценаристы

Иштван Кардош

Иштван Кардош

István Kardos
Сценарист
Марко Серафини

Марко Серафини

Marco Serafini
Сценарист

Художники

Петер Раноди

Петер Раноди

Peter Ranody
Художник

Монтажёры

Клара Майорош

Клара Майорош

Klára Majoros
Монтажёр

Композиторы

Ференц Балаж

Ференц Балаж

Ferenc Balázs
Композитор