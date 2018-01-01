Wink
Фильмы
Пацан
Актёры и съёмочная группа фильма «Пацан»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пацан»

Режиссёры

Джон Хэмилтон

Джон Хэмилтон

John Hamilton
Режиссёр

Актёры

Джефф Сомье

Джефф Сомье

Jeff Saumier
АктёрJimmy Albright
Джейн Вилер

Джейн Вилер

Jane Wheeler
АктрисаDoreen Albright
Джейсон Тремблэ

Джейсон Тремблэ

Jason Tremblay
АктёрRyan Albright
Рэй Аранья

Рэй Аранья

Ray Aranha
АктёрCappy Dover
Даниэль Брошу

Даниэль Брошу

Daniel Brochu
АктёрTrey

Сценаристы

Сеймур Бликкер

Сеймур Бликкер

Seymour Blicker
Сценарист

Продюсеры

Ричард Гудро

Ричард Гудро

Richard Goudreau
Продюсер
Андре Линк

Андре Линк

André Link
Продюсер
Кристиан Лярош

Кристиан Лярош

Christian Larouche
Продюсер

Художники

Дэниэл Фортин

Дэниэл Фортин

Daniel Fortin
Художник
Паола Ридольфи

Паола Ридольфи

Paola Ridolfi
Художница

Монтажёры

Иванн Тибодо

Иванн Тибодо

Yvann Thibaudeau
Монтажёр

Композиторы

Норман Корбей

Норман Корбей

Normand Corbeil
Композитор