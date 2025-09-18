У Джимми Олбрайта по прозвищу Малыш была тайна. О ней до поры до времени не знала не только семья, но и друзья. Джимми занимался боксом. И не просто занимался, а рубился так, что стал первым в городе.



Пожалуй, только Гарри понимал его как никто. Но настал день, когда Малышу довелось узнать, способен ли он на предательство. А потом он впервые встретился со смертью...

