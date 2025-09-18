Пацан (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Kid
Драма, Спортивный18+
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О фильме
У Джимми Олбрайта по прозвищу Малыш была тайна. О ней до поры до времени не знала не только семья, но и друзья. Джимми занимался боксом. И не просто занимался, а рубился так, что стал первым в городе.
Пожалуй, только Гарри понимал его как никто. Но настал день, когда Малышу довелось узнать, способен ли он на предательство. А потом он впервые встретился со смертью...
СтранаКанада
ЖанрСпортивный, Драма
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb