Лейла и её друзья Абдулла, Айша и Халид из академии Акли случайно открывают способ путешествовать во времени и попадают в прошлое. Им предстоит спасти великих учёных от коварного злодея Фасида, не нарушить ход истории — и найти дорогу домой.

