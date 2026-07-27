Патруль времени
Wink
Фильмы
Патруль времени

Фильм Патруль времени

2025, Time Hoppers: The Silk Road
Мультфильм, Фантастика6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Лейла и её друзья Абдулла, Айша и Халид из академии Акли случайно открывают способ путешествовать во времени и попадают в прошлое. Им предстоит спасти великих учёных от коварного злодея Фасида, не нарушить ход истории — и найти дорогу домой.

Страна
Канада
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патруль времени»