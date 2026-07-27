Фильм Патруль времени
2025, Time Hoppers: The Silk Road
Мультфильм, Фантастика6+
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О фильме
Лейла и её друзья Абдулла, Айша и Халид из академии Акли случайно открывают способ путешествовать во времени и попадают в прошлое. Им предстоит спасти великих учёных от коварного злодея Фасида, не нарушить ход истории — и найти дорогу домой.
СтранаКанада
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
8.4 IMDb
- ФДРежиссёр
Флорделиса
Дэйрит
- ДМАктриса
Джейс
МакКензи
- ОРАктёр
Омар
Риган
- АХАктриса
Алайя
Харрис
- ТТАктёр
Тарик
Талати
- ЭДАктриса
Эмили
Джин
- СФСценарист
Сакина
Фахри
- ФДСценарист
Флорделиса
Дэйрит
- ХЭПродюсер
Хуссейн
Эймери
- ФКПродюсер
Фатима
Кувадия
- ММПродюсер
Майкл
Майло
- ММПродюсер
Моханнад
Малас
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ИМАктёр дубляжа
Илья
Меркурьев
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куприянов
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Дручинин
- ООКомпозитор
Олажиде
Одевале
- ЭРКомпозитор
Эри
Родс