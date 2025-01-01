Фильм Патруль. Миссия Тамби
2025, Патруль. Миссия Тамби
Комедия18+
О фильме
Рейтинг
- РОРежиссёр
Рустем
Омаров
- ТМАктёр
Тамби
Масаев
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- РОАктёр
Рустем
Омаров
- РКАктёр
Роберт
Кун
- АКАктёр
Айдар
Каримбаев
- МААктёр
Медет
Аманбаев
- РОСценарист
Рустем
Омаров
- МАСценарист
Медет
Аманбаев
- ИИСценарист
Ильхан
Исхакбаев
- ОБСценарист
Олжас
Бекмухамбетов
- ИЦПродюсер
Игорь
Цай
- АДПродюсер
Акылбек
Досжанов
- РОПродюсер
Рустем
Омаров
- СИПродюсер
Саида
Игенбек
- ШМХудожница
Шолпан
Машрапова
- ЖДХудожница
Жулдыз
Дулатова
- НОКомпозитор
Назарбек
Оразбеков