Фильм Патруль Дино: В поисках древнего динозавра

Патруль Дино: В поисках древнего динозавра
2024, Jurassic Cops the Movie: The Search for Legendary Ancient Creatures
Мультфильм, Для самых маленьких6+
О фильме

Вождь племени хулла с далекой планеты похищает древнего динозавра Ниясу и хочет поработить Землю. Чтобы предотвратить ее зловещий план, Юджин, Патруль Дино и их друзья должны найти пятерых древних существ и обрести могущественную силу.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
Full HD

Рейтинг

7.5 КиноПоиск