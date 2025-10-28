Фильм Патруль Дино: В поисках древнего динозавра
2024, Jurassic Cops the Movie: The Search for Legendary Ancient Creatures
Мультфильм, Для самых маленьких6+
О фильме
Вождь племени хулла с далекой планеты похищает древнего динозавра Ниясу и хочет поработить Землю. Чтобы предотвратить ее зловещий план, Юджин, Патруль Дино и их друзья должны найти пятерых древних существ и обрести могущественную силу.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Рейтинг
7.5 КиноПоиск