Фильм Патруль Дино: В поисках древнего динозавра

Вождь племени хулла с далекой планеты похищает древнего динозавра Ниясу и хочет поработить Землю. Чтобы предотвратить ее зловещий план, Юджин, Патруль Дино и их друзья должны найти пятерых древних существ и обрести могущественную силу.

