Патриот (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, The Patriot
Боевик, Триллер0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Группа террористов похищает новейшее бактериологическое оружие и распространяет смертельный вирус в небольшом городке штата Монтана. Привитая всем членам группировки вакцина не дает нужного эффекта и террористы оказываются на равных со своими жертвами. Только восьмилетняя дочь известного вирусолога и бывшего спецагента МакКларена обладает врожденным иммунитетом к страшному вирусу. Из её крови террористы собираются приготовить спасительную сыворотку. МакКларен вступает в схватку за жизнь единственной дочери и своих земляков.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Дин
Семлер
- Актёр
Стивен
Сигал
- ГСАктёр
Гейлард
Сартейн
- ЛКАктёр
Л.
К. Джонс
- СУАктёр
Сайлас
Уэйр Митчелл
- КБАктриса
Камилла
Белль
- ДБАктёр
Дэн
Бин
- ДКАктёр
Дэймон
Коллазо
- УЙАктриса
Уитни
Йеллоу Роуб
- БЛАктёр
Брэд
Лелэнд
- ММАктриса
Молли
МакКлюр
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- ДСАктёр
Дуглас
Себерн
- РЛАктёр
Росс
Лони
- БОАктёр
Бернард
О’Коннор
- ЛМАктёр
Леонард
Маунтин Чиф
- РБАктёр
Р.Дж
Бёрнс
- РХАктёр
Роберт
Харви
- РЭАктёр
Рон
Эндрюс
- ДТАктёр
Джефф
Тиллотсон
- ДПАктёр
Дон
Петерсон
- КБАктёр
Кори
Браун
- ТВАктёр
Том
Ванек
- СВАктёр
Скотт
Ветцел
- ДСАктёр
Диллинджер
Стил
- АФАктриса
Аяко
Фудзитани
- КБАктриса
Келси
Бин
- СДАктёр
Скотт
Дути
- ДЛАктёр
Дон
Лэнгли
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- ДРПродюсер
Джулиус
Р. Нассо
- ННПродюсер
Найл
Найами
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон