Патриот (фильм, 1998) смотреть онлайн

Группа террористов похищает новейшее бактериологическое оружие и распространяет смертельный вирус в небольшом городке штата Монтана. Привитая всем членам группировки вакцина не дает нужного эффекта и террористы оказываются на равных со своими жертвами. Только восьмилетняя дочь известного вирусолога и бывшего спецагента МакКларена обладает врожденным иммунитетом к страшному вирусу. Из её крови террористы собираются приготовить спасительную сыворотку. МакКларен вступает в схватку за жизнь единственной дочери и своих земляков.

