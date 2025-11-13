Патриот
Wink
Фильмы
Патриот

Патриот (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, The Patriot
Боевик, Триллер0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Группа террористов похищает новейшее бактериологическое оружие и распространяет смертельный вирус в небольшом городке штата Монтана. Привитая всем членам группировки вакцина не дает нужного эффекта и террористы оказываются на равных со своими жертвами. Только восьмилетняя дочь известного вирусолога и бывшего спецагента МакКларена обладает врожденным иммунитетом к страшному вирусу. Из её крови террористы собираются приготовить спасительную сыворотку. МакКларен вступает в схватку за жизнь единственной дочери и своих земляков.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патриот»