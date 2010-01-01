Пастор Шепард (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Pastor Shepherd
Комедии93 мин18+
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Сюжет
Престарелая мать Шеперда опустошает семейный бюджет, приобретая лекарства в телемагазинах и жертвуя деньги телепроповедникам. Самого Шеперда увольняют с работы. Вместе с мамашей и соседом он отправляется в путешествие, которое может изменить его жизнь.
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Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эдвин
Л. Маршалл
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ПШАктёр
Пастор
Шеперд
- МЛАктриса
Мария-Елена
Лаас
- ДГАктриса
Дайан
Грушка
- ДПАктёр
Джош
Перри
- СУАктёр
Сьюэлл
Уитни
- РААктёр
Рэйчел
Айерс
- КБАктёр
Клэй
Блэкстоун
- БГСценарист
Бен
Гоуинг
- МФСценарист
Мэттью
Ф. Перри
- ЛФПродюсер
Лидия
Флеминг
- ЭЛПродюсер
Эдвин
Л. Маршалл
- ЗВПродюсер
Зендер
Вайллайн
- ККМонтажёр
Крис
Конли
- МПОператор
Марк
Путнэм