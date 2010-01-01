Пастор Шепард
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Пастор Шепард

Пастор Шепард (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Pastor Shepherd
Комедии93 мин18+

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Сюжет

Престарелая мать Шеперда опустошает семейный бюджет, приобретая лекарства в телемагазинах и жертвуя деньги телепроповедникам. Самого Шеперда увольняют с работы. Вместе с мамашей и соседом он отправляется в путешествие, которое может изменить его жизнь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb