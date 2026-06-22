Группа туристов отправляется в круиз по озёрам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом в четыре тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание.

