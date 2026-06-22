Пасть
Wink
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Пасть

Фильм Пасть

2026, Hungry
Триллер, Ужасы18+
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О фильме

Группа туристов отправляется в круиз по озёрам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом в четыре тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

4.9 КиноПоиск