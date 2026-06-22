О фильме
Группа туристов отправляется в круиз по озёрам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом в четыре тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ДНРежиссёр
Джеймс
Нанн
- МДАктриса
Мэдисон
Девенпорт
- ТБАктриса
Трэйси
Боннер
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- МКАктёр
Мишель
Куриэль
- СКАктриса
Саманта
Кохлан
- ОБАктриса
Оливия
Бернстоун
- ДМАктёр
Джим
Мескимен
- ДААктёр
Джо
Аццопарди
- МДАктёр
Максим
Дюран
- ДНСценарист
Джеймс
Нанн
- БЖПродюсер
Бен
Жак
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- РБМонтажёр
Ричард
Блэкберн
- ОУКомпозитор
Остин
Уинтори