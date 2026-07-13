Пассажир (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, Passenger
Ужасы18+
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О фильме
Молодая пара Тайлер иМэдди решает кардинально изменить жизнь иотправляются впутешествие вдоме наколёсах. Шесть недель спустя наночной дороге онистановятся свидетелями автоаварии иостанавливаются, чтобы помочь. Новодитель погибает, аМэдди видит вотьме чей-то силуэт. Теперь радость свободы сменяется ужасом—на фургоне появляется странная отметина, икуда быребята ниотправились, нечто зловещее неотступно следует заними.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АЭРежиссёр
Андре
Эвредал
- ЛЛАктриса
Лу
Льобелл
- ДСАктёр
Джейкоб
Скипио
- Актриса
Мелисса
Лео
- МФАктёр
Майлз
Фаулер
- АЧАктёр
Алан
Чонг
- ДДАктёр
Давиэль
Джонсон
- ТДАктёр
Тони
Дуп
- ЧЛАктёр
Чарльз
Леггетт
- ДКАктриса
Джун
Клемонс
- МХАктёр
Майкл
Хилоу
- НЛАктёр
Норман
Лесперанс
- ЗДСценарист
Захари
Донохью
- ГДПродюсер
Гари
Доберман
- УХПродюсер
Уолтер
Хамада
- ДХПродюсер
Дженни
Хинки
- ККАктриса дубляжа
Карина
Кудекова
- ДТАктёр дубляжа
Даниил
Толстых
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Баженов
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- Актёр дубляжа
Александр
Вартанов
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ГОАктёр дубляжа
Глеб
Орлов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- ИЗАктриса дубляжа
Ирина
Зубкова
- УФХудожник
Уит
Фогель
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- Композитор
Кристофер
Янг