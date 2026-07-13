Пассажир
Wink
Фильмы
Пассажир

Пассажир (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, Passenger
Ужасы18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодая пара Тайлер иМэдди решает кардинально изменить жизнь иотправляются впутешествие вдоме наколёсах. Шесть недель спустя наночной дороге онистановятся свидетелями автоаварии иостанавливаются, чтобы помочь. Новодитель погибает, аМэдди видит вотьме чей-то силуэт. Теперь радость свободы сменяется ужасом—на фургоне появляется странная отметина, икуда быребята ниотправились, нечто зловещее неотступно следует заними.

Страна
США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пассажир»