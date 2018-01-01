Пассажир (фильм, 1998) смотреть онлайн
Триллер «Пассажир» — фильм 1998 года о случайной встрече на дороге, которая оказывается смертельной ловушкой.
Из-за нездоровой тяги к азартным играм Чарльз лишился почти всего. Мужчина решает начать жизнь заново и отправляется в Рино, а по дороге подбирает автостопщика, чтобы долгая поездка не была такой скучной. Вскоре выясняется, что лудомания — наименьшая из проблем Чарли, ведь его попутчик — безжалостный убийца. Осознав, что до пункта назначения можно не добраться вовсе, Чарльз начинает борьбу с собственными слабостями и страхом.
Любителям остросюжетных триллеров фильм «Пассажир» подарит полтора часа увлекательного действа: нервы напряжены, градус безумия растет с каждым километром, а развязка не предопределена.
Пассажир смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- КФРежиссёр
Курт
Фосс
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- РФАктёр
Ричард
Флеминг
- РКАктёр
Роберт
Кит
- ЭПАктриса
Элизабет
Пенья
- Актриса
Нэнси
Аллен
- ДЛАктёр
Джеймс
Легро
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- КШАктёр
Крис
Ширер
- ДДАктёр
Джон
До
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- КФСценарист
Курт
Фосс
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- СБПродюсер
Сэмюэл
Бенедикт
- РРПродюсер
Раймон
Рейнольдс
- РШХудожник
Рэндо
Шмук
- АКХудожница
Анита
Кабада
- ДРМонтажёр
Джон
Розенберг
- ВГКомпозитор
Винни
Голиа