Пассажир (фильм, 1998) смотреть онлайн

Триллер «Пассажир» — фильм 1998 года о случайной встрече на дороге, которая оказывается смертельной ловушкой.



Из-за нездоровой тяги к азартным играм Чарльз лишился почти всего. Мужчина решает начать жизнь заново и отправляется в Рино, а по дороге подбирает автостопщика, чтобы долгая поездка не была такой скучной. Вскоре выясняется, что лудомания — наименьшая из проблем Чарли, ведь его попутчик — безжалостный убийца. Осознав, что до пункта назначения можно не добраться вовсе, Чарльз начинает борьбу с собственными слабостями и страхом.



Любителям остросюжетных триллеров фильм «Пассажир» подарит полтора часа увлекательного действа: нервы напряжены, градус безумия растет с каждым километром, а развязка не предопределена.



