Пассажир из Сан-Франциско
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Пассажир из Сан-Франциско

Пассажир из Сан-Франциско (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Пассажир из Сан-Франциско
Триллер, Мелодрама122 мин18+

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О фильме

История непростой судьбы бывшего сотрудника советской разведки, отправленного еще в 80-х годах специальными службами в «вынужденную» эмиграцию. В 90-х годах, в связи с государственными переменами в России, герой самостоятельно пытается выбраться из лабиринта сложнейших проблем, не ожидая, что ему могут оказать поддержку. Его пути пересекаются с российскими и американскими спецслужбами по борьбе с наркомафией, дельцами от наркобизнеса, а также с привлекательной сотрудницей таможни Наташей, у которой внезапно вспыхивают к нему чувства. Наташе предстоит догадаться, кем же является загадочный персонаж по имени Фил Маковский...

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Страна
Россия, США
Жанр
Мелодрама, Триллер
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
5.4 IMDb