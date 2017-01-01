Пассажир из Сан-Франциско (фильм, 2017) смотреть онлайн

История непростой судьбы бывшего сотрудника советской разведки, отправленного еще в 80-х годах специальными службами в «вынужденную» эмиграцию. В 90-х годах, в связи с государственными переменами в России, герой самостоятельно пытается выбраться из лабиринта сложнейших проблем, не ожидая, что ему могут оказать поддержку. Его пути пересекаются с российскими и американскими спецслужбами по борьбе с наркомафией, дельцами от наркобизнеса, а также с привлекательной сотрудницей таможни Наташей, у которой внезапно вспыхивают к нему чувства. Наташе предстоит догадаться, кем же является загадочный персонаж по имени Фил Маковский...



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