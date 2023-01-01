Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Парни»

Режиссёры

Джим Симпсон

Jim Simpson
Режиссёр

Актёры

Шарлотта Симпсон

Charlotte Simpson
АктрисаJoan's Daughter
Ирен Уолш

Irene Walsh
АктрисаJoan's Sister
Кэтрин Шрайбер

Katharine Schreiber
АктрисаSister's Daughter
Джулиан Тромпетер

Julian Trompeter
АктёрJoan's Son
Лукас ДеБассак

Lucas DeBassac
АктёрSister's Son
Альфредо Нарцисо

Alfredo Narciso
АктёрDiner Cashier
Джим Симпсон

Jim Simpson
АктёрJoan's Husband
Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаJoan
Энтони ЛаПалья

Anthony LaPaglia
АктёрNick
Джошуа Росс

Joshua Ross
АктёрSister's Infant

Сценаристы

Джим Симпсон

Jim Simpson
Сценарист

Продюсеры

Джоана Висенте

Joana Vicente
Продюсер
Джейсон Клиот

Jason Kliot
Продюсер

Художники

Сара Бирс

Sarah Beers
Художница

Монтажёры

Сара Флэк

Sarah Flack
Монтажёр

Композиторы

Майкл Дэнна

Mychael Danna
Композитор