Парни (фильм, 2002) смотреть онлайн

Парни (фильм, 2002)

2002, The Guys
Драма12+

О фильме

В скорбные дни, после трагедии 11 сентября, капитан отряда нью-йоркских пожарных Ник обращается к талантливой журналистке Джоан за помощью: отважному бойцу с пожарами необходимо написать несколько прощальных слов в честь его коллег, погибших под руинами Всемирного торгового центра.

Но для того чтобы слова прощания не были формальностью, Джоан нужно узнать о них подробности, которые превратят «безликих ангелов в реальных людей».

Остроумная повелительница слов и бесстрашный укротитель огня решают собрать необходимые сведения, чтобы воздать должное павшим героям. Эти часы, проведенные вместе, навсегда изменят их жизнь.

Страна
США
Жанр
Драма

