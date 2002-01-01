Парни (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме
В скорбные дни, после трагедии 11 сентября, капитан отряда нью-йоркских пожарных Ник обращается к талантливой журналистке Джоан за помощью: отважному бойцу с пожарами необходимо написать несколько прощальных слов в честь его коллег, погибших под руинами Всемирного торгового центра.
Но для того чтобы слова прощания не были формальностью, Джоан нужно узнать о них подробности, которые превратят «безликих ангелов в реальных людей».
Остроумная повелительница слов и бесстрашный укротитель огня решают собрать необходимые сведения, чтобы воздать должное павшим героям. Эти часы, проведенные вместе, навсегда изменят их жизнь.
- ДСРежиссёр
Джим
Симпсон
- ШСАктриса
Шарлотта
Симпсон
- ИУАктриса
Ирен
Уолш
- КШАктриса
Кэтрин
Шрайбер
- ДТАктёр
Джулиан
Тромпетер
- ЛДАктёр
Лукас
ДеБассак
- АНАктёр
Альфредо
Нарцисо
- ДСАктёр
Джим
Симпсон
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- ДРАктёр
Джошуа
Росс
- ДССценарист
Джим
Симпсон
- ДВПродюсер
Джоана
Висенте
- ДКПродюсер
Джейсон
Клиот
- СБХудожница
Сара
Бирс
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- Композитор
Майкл
Дэнна