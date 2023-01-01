Парни (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, The Boys
Драма, Криминал18+
О фильме
Когда Бретт Спраг выходит из тюрьмы и возвращается домой, ему заново приходиться выстраивать отношения с матерью, отчимом, двумя братьями и их подружками. Здесь многое изменилось — один брат ушел из дома, младший привёл беременную подругу, а мать — отчима. В первый день своего возвращения он пытается восстановить прежний порядок.
- РВРежиссёр
Роуэн
Вудс
- ЭХАктёр
Энтони
Хэйес
- ЛВАктёр
Лоуренс
Вудворд
- АЛАктриса
Анна
Лизе Филлипс
- Актриса
Тони
Коллетт
- СШАктёр
Сэл
Шарах
- ПСАктёр
Пит
Смит
- ЛКАктриса
Линетт
Каррен
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- ДПАктёр
Джон
Полсон
- ЖКАктриса
Жанетт
Кронин
- СССценарист
Стефен
Сьюэлл
- ДМПродюсер
Джон
Мэйнард
- Продюсер
Роберт
Коннолли
- Продюсер
Дэвид
Уэнэм
- ЛПХудожник
Луиджи
Питторино
- ДДХудожница
Джульетт
Джон
- НММонтажёр
Ник
Мейерс
- TNКомпозитор
The
Necks