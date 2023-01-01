Парни (фильм, 1998) смотреть онлайн

Когда Бретт Спраг выходит из тюрьмы и возвращается домой, ему заново приходиться выстраивать отношения с матерью, отчимом, двумя братьями и их подружками. Здесь многое изменилось — один брат ушел из дома, младший привёл беременную подругу, а мать — отчима. В первый день своего возвращения он пытается восстановить прежний порядок.



Парни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.