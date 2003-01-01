Париж (фильм, 2003) смотреть онлайн

Криминальная драма «Париж» — фильм 2003 года о трагической случайности, которая ломает привычную жизнь.



Молодой полицейский Джейсон Барток по ошибке смертельно ранит своего напарника Леона. Мучимый угрызениями совести, он обещает разыскать любовницу Леона Линду и передать ей сумку с деньгами, похищенными с места преступления. Слово, которое он дал умирающему приятелю, втягивает Джейсона в мир, о существовании которого он даже не подозревал. Отыскать Линду ему удается в одном из мрачных притонов Лас-Вегаса, где девушка вынуждена оказывать сексуальные услуги. Полицейский помогает ей сбежать от сутенеров, но это не единственная проблема, ведь владельцы украденных денег мечтают вернуть то, что принадлежит им.



Если любите кино о случайных решениях, вине и стремлении к искуплению, вам определенно стоит смотреть фильм «Париж» — картина Рамина Найами подарит полтора часа напряженного действа.



