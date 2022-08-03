Париж-Манхэттен (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Paris-Manhattan
Мелодрама, Комедия74 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главная героиня фильма — большая почитательница творчества Вуди Аллена — ищет смысл жизни в воображаемых беседах с кумиром. Но советы портрета великого режиссера, висящего над ее кроватью, не помогают Элис в любви, и она вынуждена наблюдать за тем, как счастье приходит к другим.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АТАктриса
Алис
Тальони
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- МДАктриса
Марин
Дельтерм
- МОАктёр
Мишель
Омон
- МААктриса
Мари-Кристин
Адам
- ЛдАктёр
Луи-До
де Ланкесэ
- МШАктриса
Марго
Шателье
- ЯСАктёр
Янник
Сулье
- АМАктёр
Арсен
Моска
- ГКАктриса
Глэдис
Коэн
- ЭКПродюсер
Этьен
Комар
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- АДХудожник
Артур
Делю
- ЛМОператор
Лоран
Машюэль
- ЖБКомпозитор
Жан-Мишель
Бернар