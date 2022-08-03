Париж-Манхэттен (фильм, 2012) смотреть онлайн

Главная героиня фильма — большая почитательница творчества Вуди Аллена — ищет смысл жизни в воображаемых беседах с кумиром. Но советы портрета великого режиссера, висящего над ее кроватью, не помогают Элис в любви, и она вынуждена наблюдать за тем, как счастье приходит к другим.

