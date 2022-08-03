Париж-Манхэттен (фильм, 2012) смотреть онлайн

Париж-Манхэттен
2012, Paris-Manhattan
Мелодрама, Комедия74 мин18+

О фильме

Главная героиня фильма — большая почитательница творчества Вуди Аллена — ищет смысл жизни в воображаемых беседах с кумиром. Но советы портрета великого режиссера, висящего над ее кроватью, не помогают Элис в любви, и она вынуждена наблюдать за тем, как счастье приходит к другим.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb