WinkФильмыПариж, 13-й округАктёры и съёмочная группа фильма «Париж, 13-й округ»
Актёры и съёмочная группа фильма «Париж, 13-й округ»
Режиссёры
Актёры
АктрисаÉmilie Wong
Люси ЧжанLucie Zhang
АктёрCamille Germain
Макита СамбаMakita Samba
АктрисаNora Ligier
Ноэми МерланNoémie Merlant
АктрисаAmber Sweet
Дженни БетJehnny Beth
АктрисаÉponine
Камилль Леон-ФюсьенCamille Léon-Fucien
АктёрStéphanie
Осеан КайратиOcéane Caïraty
АктрисаLeïla
Анаид РозамAnaïde Rozam
АктёрPère de Camille
Пол УайтPol White
АктрисаMère d'Emilie
Ян ЖунъинYang Rongying
АктрисаKarin soeur d'Émilie
Женевьева ДоанGeneviève Doang
АктрисаGrand-mère d'Émilie
Чэн СинсинCheng Xingxing
АктрисаDirectrice centre d'appels
Фабьен ГалулаFabienne Galula
АктрисаFille fête appartement
Леа РостенLéa Rostain
АктёрJeff
Рафаэль КенарRaphaël Quenard
АктёрDJ
Теки ЛатексTeki Latex
АктёрGarçon dancefloor springbreak
Жюль БеншетриJules Benchetrit
АктрисаFille springbreak
Жанна ДиссонJeanne Disson
АктёрJonathan
Николя ГодарNicolas Godart
АктрисаSandra co-locataire Émilie
Люмина ВангLumina Wang
АктёрMonsieur Lim Tchoq
Ив ЯнYves Yan
АктрисаDame fauteuil roulant
Аннабелль МийоAnnabelle Millot
АктёрAmine
Карл МалапаCarl Malapa
АктёрLe professeur de droit
Бруно ДондероBruno Dondero
АктёрClient visite appartement
Стив ЧабанSteve Chaban
АктёрAmi de Leïla
Маттео Ла КаприаMattéo La Capria
АктрисаServeuse 'Eighty'
Лин ФеLine Phé
АктёрJérôme oncle Nora
Патрик ГуэриноPatrick Guérineau
АктёрVoix oncle Nora
Саша ПетрониевичSacha Petronijevic
АктрисаFemme accueil EHPAD
Лили РубенсLily Rubens
АктрисаJeanne Lecoeur
Сумэй БокумSoumaye Bocoum
АктёрAnicet
Тони ХаррисонTony Harrisson
Актриса