Париж, 13-й округ
Актёры и съёмочная группа фильма «Париж, 13-й округ»

Режиссёры

Жак Одиар

Jacques Audiard
Режиссёр

Актёры

Люси Чжан

Lucie Zhang
АктрисаÉmilie Wong
Макита Самба

Makita Samba
АктёрCamille Germain
Ноэми Мерлан

Noémie Merlant
АктрисаNora Ligier
Дженни Бет

Jehnny Beth
АктрисаAmber Sweet
Камилль Леон-Фюсьен

Camille Léon-Fucien
АктрисаÉponine
Осеан Кайрати

Océane Caïraty
АктёрStéphanie
Анаид Розам

Anaïde Rozam
АктрисаLeïla
Пол Уайт

Pol White
АктёрPère de Camille
Ян Жунъин

Yang Rongying
АктрисаMère d'Emilie
Женевьева Доан

Geneviève Doang
АктрисаKarin soeur d'Émilie
Чэн Синсин

Cheng Xingxing
АктрисаGrand-mère d'Émilie
Фабьен Галула

Fabienne Galula
АктрисаDirectrice centre d'appels
Леа Ростен

Léa Rostain
АктрисаFille fête appartement
Рафаэль Кенар

Raphaël Quenard
АктёрJeff
Теки Латекс

Teki Latex
АктёрDJ
Жюль Беншетри

Jules Benchetrit
АктёрGarçon dancefloor springbreak
Жанна Диссон

Jeanne Disson
АктрисаFille springbreak
Николя Годар

Nicolas Godart
АктёрJonathan
Люмина Ванг

Lumina Wang
АктрисаSandra co-locataire Émilie
Ив Ян

Yves Yan
АктёрMonsieur Lim Tchoq
Аннабелль Мийо

Annabelle Millot
АктрисаDame fauteuil roulant
Карл Малапа

Carl Malapa
АктёрAmine
Бруно Дондеро

Bruno Dondero
АктёрLe professeur de droit
Стив Чабан

Steve Chaban
АктёрClient visite appartement
Маттео Ла Каприа

Mattéo La Capria
АктёрAmi de Leïla
Лин Фе

Line Phé
АктрисаServeuse 'Eighty'
Патрик Гуэрино

Patrick Guérineau
АктёрJérôme oncle Nora
Саша Петрониевич

Sacha Petronijevic
АктёрVoix oncle Nora
Лили Рубенс

Lily Rubens
АктрисаFemme accueil EHPAD
Сумэй Бокум

Soumaye Bocoum
АктрисаJeanne Lecoeur
Тони Харрисон

Tony Harrisson
АктёрAnicet
Роза Арлеан

Rose Harlean
Актриса

Сценаристы

Селин Сьямма

Céline Sciamma
Сценарист
Леа Мисиус

Léa Mysius
Сценарист
Жак Одиар

Jacques Audiard
Сценарист
Николя Ливекки

Nicolas Livecchi
Сценарист

Продюсеры

Жак Одиар

Jacques Audiard
Продюсер

Монтажёры

Жюльетт Вельфлинг

Juliette Welfling
Монтажёр

Композиторы

Рон

Rone
Композитор