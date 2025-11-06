Париж, 13-й округ
Wink
Фильмы
Париж, 13-й округ

Фильм Париж, 13-й округ

2021, Les Olympiades, Paris 13e
Драма, Мелодрама18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Эмили встречает Камиля, которого привлекает Нора, увлекшаяся Эмбер. Вся эта четверка — друзья, иногда любовники, а часто и то, и другое.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Париж, 13-й округ»