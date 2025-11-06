Фильм Париж, 13-й округ
2021, Les Olympiades, Paris 13e
Драма, Мелодрама18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Жак
Одиар
- ЛЧАктриса
Люси
Чжан
- МСАктёр
Макита
Самба
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- Актриса
Дженни
Бет
- КЛАктриса
Камилль
Леон-Фюсьен
- ОКАктёр
Осеан
Кайрати
- АРАктриса
Анаид
Розам
- ПУАктёр
Пол
Уайт
- ЯЖАктриса
Ян
Жунъин
- ЖДАктриса
Женевьева
Доан
- ЧСАктриса
Чэн
Синсин
- ФГАктриса
Фабьен
Галула
- ЛРАктриса
Леа
Ростен
- РКАктёр
Рафаэль
Кенар
- ТЛАктёр
Теки
Латекс
- ЖБАктёр
Жюль
Беншетри
- ЖДАктриса
Жанна
Диссон
- НГАктёр
Николя
Годар
- ЛВАктриса
Люмина
Ванг
- ИЯАктёр
Ив
Ян
- АМАктриса
Аннабелль
Мийо
- КМАктёр
Карл
Малапа
- БДАктёр
Бруно
Дондеро
- СЧАктёр
Стив
Чабан
- МЛАктёр
Маттео
Ла Каприа
- ЛФАктриса
Лин
Фе
- ПГАктёр
Патрик
Гуэрино
- СПАктёр
Саша
Петрониевич
- ЛРАктриса
Лили
Рубенс
- СБАктриса
Сумэй
Бокум
- ТХАктёр
Тони
Харрисон
- РААктриса
Роза
Арлеан
- СССценарист
Селин
Сьямма
- ЛМСценарист
Леа
Мисиус
- Сценарист
Жак
Одиар
- НЛСценарист
Николя
Ливекки
- Продюсер
Жак
Одиар
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- РКомпозитор
Рон