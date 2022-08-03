Парадокс (фильм, 2010) смотреть онлайн

В параллельной вселенной, где всем управляет магия, детектив Шон Нолт расследует серию загадочных убийств, совершенных при помощи невероятного для этого мира явления — науки. В поисках разгадки, Шон выходит на группу так называемых «прагматиков», уверенных, что наука ― это не просто детские сказки, и узнает о существовании другого измерения…

