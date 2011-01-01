Парад (фильм, 2011) смотреть онлайн

Радмило и Марко – молодая успешная пара геев. Счастливой эта пара могла бы быть где угодно, но не в Сербии. Парни не афишируют своих взаимоотношений, но ежедневно сталкиваются со всеобщей гомофобией. К тому же, Мирко – активист по защите прав геев. Его мечта – организовать в Белграде первый успешный гей-парад, а это уже почти что «миссия невыполнима».



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