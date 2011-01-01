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Парад (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Parada
Драма, Комедия110 мин18+

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О фильме

Радмило и Марко – молодая успешная пара геев. Счастливой эта пара могла бы быть где угодно, но не в Сербии. Парни не афишируют своих взаимоотношений, но ежедневно сталкиваются со всеобщей гомофобией. К тому же, Мирко – активист по защите прав геев. Его мечта – организовать в Белграде первый успешный гей-парад, а это уже почти что «миссия невыполнима».

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Страна
Сербия, Словения, Хорватия, Франция, Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парад»