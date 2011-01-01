Парад (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Parada
Драма, Комедия110 мин18+
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О фильме
Радмило и Марко – молодая успешная пара геев. Счастливой эта пара могла бы быть где угодно, но не в Сербии. Парни не афишируют своих взаимоотношений, но ежедневно сталкиваются со всеобщей гомофобией. К тому же, Мирко – активист по защите прав геев. Его мечта – организовать в Белграде первый успешный гей-парад, а это уже почти что «миссия невыполнима».
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СДРежиссёр
Срджан
Драгоевич
- НКАктёр
Никола
Койо
- МСАктёр
Милош
Самолов
- ХПАктриса
Христина
Попович
- ГЕАктёр
Горан
Евтич
- ГНАктёр
Горан
Навойеч
- ДААктёр
Деян
Ачимович
- ТМАктёр
Тони
Михайловский
- НМАктриса
Натаса
Маркович
- МААктёр
Младен
Андреевич
- РПАктёр
Релья
Попович
- СДСценарист
Срджан
Драгоевич
- СДПродюсер
Срджан
Драгоевич
- НКПродюсер
Никола
Койо
- МДПродюсер
Майк
Дауни
- ЕДХудожница
Елена
Джорджевич
- ПММонтажёр
Петар
Маркович
- ИПКомпозитор
Игорь
Перович