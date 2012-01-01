Папуа - Секретный остров каннибалов 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Мы много знаем о доисторическом периоде, но увидеть «каменный век» своими глазами, можно совершив видеопутешествие в один из самых загадочных уголков Земли — Папуа Новую Гвинею. Каменные топоры и наконечники, уникальная природа джунглей, десятки племен, славящихся каннибализмом — это обычная жизнь Гвинеи, которая у цивилизованного человека вызывает острый интерес и прилив адреналина.



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