Папуа - Секретный остров каннибалов 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, 3D Papua 3D
Документальные6+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Мы много знаем о доисторическом периоде, но увидеть «каменный век» своими глазами, можно совершив видеопутешествие в один из самых загадочных уголков Земли — Папуа Новую Гвинею. Каменные топоры и наконечники, уникальная природа джунглей, десятки племен, славящихся каннибализмом — это обычная жизнь Гвинеи, которая у цивилизованного человека вызывает острый интерес и прилив адреналина.
Папуа - Секретный остров каннибалов 3D смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.4 КиноПоиск