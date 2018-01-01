Папа (фильм, 1989) смотреть онлайн
О фильме
Драматический фильм «Папа» — трогательное кино о семье и о том, что отношения с близкими лучше наладить поздно, чем никогда.
Бизнесмен Джон Тремонт привык жить ради работы, а на общение с близкими у него не хватает ни времени, ни сил. Все меняется после того, как мать попадает в больницу, а за пожилым отцом Джейком требуется постоянный уход. Джон начинает практически с нуля выстраивать отношения с родителем, открывая в нем человека не только строгого и упрямого, но и любящего, ранимого, нуждающегося в заботе. Отец и сын чудесно проводят время вместе, а их отношения становятся более близкими и доверительными, чем когда-либо.
Картина режиссера Гари Дэвида Голдберга понравится зрителям, которые ценят глубокое и искреннее кино. Смотреть фильм «Папа» стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: пока можете, скажите близким столь нужные слова «Я люблю тебя».
- ГДРежиссёр
Гари
Дэвид Голдберг
- Актёр
Итан
Хоук
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- Актёр
Кевин
Спейси
- ОДАктриса
Олимпия
Дукакис
- ЗМАктёр
Закес
Мокае
- ДААктёр
Джон
Аписелла
- Актёр
Джек
Леммон
- Актриса
Кэти
Бейкер
- ПМАктёр
Питер
Майкл Гец
- Актёр
Тед
Дэнсон
- УУСценарист
Уильям
Уортон
- ГДСценарист
Гари
Дэвид Голдберг
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- ДШПродюсер
Джо
Штерн
- ГДПродюсер
Гари
Дэвид Голдберг
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ДДХудожник
Джексон
Де Говиа
- ММХудожница
Молли
Мэгиннис
- ТЛХудожник
Томас
Л. Ройсден
- ДРХудожник
Джон
Р. Дженсен
- ПВХудожник
Пол
В. Горфайн
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер