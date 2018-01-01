Папа (фильм, 1989) смотреть онлайн

Драматический фильм «Папа» — трогательное кино о семье и о том, что отношения с близкими лучше наладить поздно, чем никогда.



Бизнесмен Джон Тремонт привык жить ради работы, а на общение с близкими у него не хватает ни времени, ни сил. Все меняется после того, как мать попадает в больницу, а за пожилым отцом Джейком требуется постоянный уход. Джон начинает практически с нуля выстраивать отношения с родителем, открывая в нем человека не только строгого и упрямого, но и любящего, ранимого, нуждающегося в заботе. Отец и сын чудесно проводят время вместе, а их отношения становятся более близкими и доверительными, чем когда-либо.



Картина режиссера Гари Дэвида Голдберга понравится зрителям, которые ценят глубокое и искреннее кино. Смотреть фильм «Папа» стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: пока можете, скажите близким столь нужные слова «Я люблю тебя».



Папа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.