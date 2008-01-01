Папа напрокат (фильм, 2008) смотреть онлайн

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«Папа напрокат» – это чудесная семейная комедия от режиссера сериала «Нюхач» Артема Литвиненко. Главные роли в фильме, который вы можете смотреть онлайн бесплатно и в хорошем качестве, сыграли Сергей Гармаш, Алена Бабенко и талантливый юный актер Мирослав Белоногий.



Главный герой комедии «Папа напрокат» – десятилетний Кирилл Дементьев, которого воспитывает вечно занятая бизнес-леди Ирина. Мальчик завидует менее обеспеченным сверстникам, у которых есть папа, ведь, по легенде, его отец – оперативник, много лет выполняющий секретное государственное задание. За него Кирилл и принимает незнакомого мужчину, который однажды днем врывается в квартиру Дементьевых. Кто этот таинственный незнакомец на самом деле, вы поймете, если будете комедию «Папа напрокат» смотреть онлайн и совершенно бесплатно.



Незваный гость не спешит разубеждать мальчика, ведь сыграть роль его отца – отличный шанс скрыться от преследователей, да еще и поесть на халяву. 45-летний разгильдяй Анатолий начинает ежедневно навещать Кирилла в дневные часы, уничтожая содержимое бара и холодильника. Что будет, когда Ирина почувствует неладное и однажды специально вернется с работы пораньше, вы увидите, когда будете бесплатно смотреть онлайн фильм «Папа напрокат».



Понимая, что общение с Толей положительно влияет на сына, Ирина нанимает его на должность гувернера. Теперь Ан�атолий – официальный «папа напрокат». Но справится ли вечный бродяга с возложенной на него ответственностью? И что будет, если Кирилл узнает, что мужчина не является его настоящим отцом? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите, если будете семейную комедию «Папа напрокат» смотреть онлайн в хорошем качестве.



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