Папа Франциск. Человек слова (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Pope Francis: A Man of His Word
Документальный92 мин12+
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О фильме
Документальный фильм о папе римском от классика европейского кино Вима Вендерса. Картина строится как монолог понтифика, в котором он рассуждает на различные темы, глядя в камеру будто в глаза зрителю. Речь папы Франциска перемежается хроникальными кадрами его жизни.
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СтранаШвейцария, Италия, Германия, Франция
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb