Папа Франциск. Человек слова
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Папа Франциск. Человек слова

Папа Франциск. Человек слова (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Pope Francis: A Man of His Word
Документальный92 мин12+

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О фильме

Документальный фильм о папе римском от классика европейского кино Вима Вендерса. Картина строится как монолог понтифика, в котором он рассуждает на различные темы, глядя в камеру будто в глаза зрителю. Речь папы Франциска перемежается хроникальными кадрами его жизни.

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Страна
Швейцария, Италия, Германия, Франция
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb