Папа Франциск. Человек слова (фильм, 2018) смотреть онлайн

Документальный фильм о папе римском от классика европейского кино Вима Вендерса. Картина строится как монолог понтифика, в котором он рассуждает на различные темы, глядя в камеру будто в глаза зрителю. Речь папы Франциска перемежается хроникальными кадрами его жизни.



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