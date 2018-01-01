Пантера
Пантера

Пантера (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Panther
Драма18+

О фильме

Америка 60 - х. Главные герои фильма берут в руки оружие, чтобы защитить себя и свои семьи от полицейского произвола. Но есть среди них те, кто пошел на это ради собственной выгоды. Подлость и предательство приводят к трагическим последствиям...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма

