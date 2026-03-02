Палмер (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Palmer
Драма107 мин18+
О фильме
Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок. Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать.
СтранаСША, Люксембург
ЖанрДрама
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Фишер
Стивенс
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- РААктёр
Райдер
Аллен
- АВАктриса
Алиша
Вейнрайт
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актриса
Джун
Скуибб
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- ВЭАктриса
Винн
Эверетт
- ДРАктёр
Дэйн
Родс
- СЛАктёр
Стивен
Луис Граш
- КШАктёр
Крэйг
Шеффер
- РДАктриса
Рэйчел
Дж. Уиттл
- КМАктриса
Кристин
МакМёрдо-Уоллис
- ДМАктёр
Джон
МакКоннелл
- ММАктёр
Мэттью
М. Диллон
- ЧЛАктриса
Чармин
Ли
- МПАктриса
Марджори
Паркер
- ХХАктёр
Хиро
Хантер
- РГАктёр
Рэй
Гаспар
- ДБАктёр
Джейк
Бреннан
- ГСАктёр
Гэбриел
Скай
- ДФАктёр
Дэнн
Финк
- ДГАктриса
Дафна
Гейнс
- ХМАктриса
Хэвен
Макферсон
- БУАктёр
Брюс
Уинант
- Актёр
Фишер
Стивенс
- МБАктёр
Майкл
Бисс
- РСАктёр
Рон
Сентанни
- ВКАктриса
Венди
Конрад
- ТХАктёр
Тимоти
Хинрихс
- ДКАктёр
Джеймс
Кендрик
- СЛАктриса
Сьюзетт
Ланж
- ДТАктёр
Джои
Трэйвик
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- ДППродюсер
Джон
Пенотти
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- ТКомпозитор
Тамар-Кали