Падшие

Падшие (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, We All Fall Down
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм рассказывает о безработном актёре Майкле, который пристрастился к наркотикам после смерти матери. У лучшего друга Майкла, талантливого художника Криса, дела ещё хуже: из-за наркотиков пропало вдохновение и ему пытается помочь выбраться из этого болота его девушка Райан. Последние события убеждают Майкла, что он должен завязать с наркотиками, но всё зашло слишком далеко…

Страна
Канада
Жанр
Драма

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Падшие»