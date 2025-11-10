Падшие (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, We All Fall Down
Драма18+
Фильм рассказывает о безработном актёре Майкле, который пристрастился к наркотикам после смерти матери. У лучшего друга Майкла, талантливого художника Криса, дела ещё хуже: из-за наркотиков пропало вдохновение и ему пытается помочь выбраться из этого болота его девушка Райан. Последние события убеждают Майкла, что он должен завязать с наркотиками, но всё зашло слишком далеко…
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
