Падение
Wink
Фильмы
Падение

Падение (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Vallen
Драма, Мелодрама18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В современной Европе, где царят расизм и нетерпимость, двое молодых людей сталкиваются с мучительным семейным прошлым. Влюбляясь друг в друга, три поколения пытаются простить друг друга и двигаться дальше, к более сострадательной жизни и большему взаимопониманию.

Падение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Бельгия
Жанр
Семейный, Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Падение»