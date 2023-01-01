Ози: Голос джунглей (фильм, 2023) смотреть онлайн

Разлучённая с семьёй из-за пожара, обезьянка Ози живёт в заповеднике и в своем блоге знакомит весь мир с завораживающей природой этих мест. Но когда Ози узнаёт, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность, она отправляется в захватывающее дух приключение по тропическим лесам. С помощью новых колоритных друзей она на собственном примере узнает, что даже один голос может изменить мир.



Ози: Голос джунглей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.