Ози: Голос джунглей
Wink
Фильмы
Ози: Голос джунглей
2023, Ozi: Voice of the Forest
Мультфильм, Приключения83 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Ози: Голос джунглей (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Разлучённая с семьёй из-за пожара, обезьянка Ози живёт в заповеднике и в своем блоге знакомит весь мир с завораживающей природой этих мест. Но когда Ози узнаёт, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность, она отправляется в захватывающее дух приключение по тропическим лесам. С помощью новых колоритных друзей она на собственном примере узнает, что даже один голос может изменить мир.

Ози: Голос джунглей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, Франция, США
Жанр
Мультфильм, Приключения
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг