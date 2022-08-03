Ожидание (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Wait
Триллер, Драма93 мин18+
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О фильме
Две сестры, мать которых недавно скончалась, находятся в еe доме. Загадочный звонок от медиума вводит их в состояние трепетного ожидания еe вероятного воскрешения. Фантазия и реальность, мир мeртвых и мир живых, соперничество и непонимание затягивают двух сестер в мистический водоворот…
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МБРежиссёр
М.
Блаш
- Актриса
Джена
Мэлоун
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- ЛГАктёр
Люк
Граймс
- ДДАктёр
Девон
Джирхарт
- МОАктёр
Майкл
О’Киф
- ДХАктёр
Джош
Хэмилтон
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- ЛЭАктриса
Лана
Элизабет Грин
- ГГАктёр
Генри
Гаммер
- ТХАктёр
Трей
Хансен
- МБСценарист
М.
Блаш
- РКПродюсер
Райан
Крисман
- НКПродюсер
Нил
Копп
- ДГПродюсер
Дэвид
Гай Леви
- РРПродюсер
Риэль
Рош Дектер
- ХБХудожница
Хайди
Бивенс
- ЛЭМонтажёр
Лэнс
Эдмандс
- ДКМонтажёр
Джастин
Келли
- КТОператор
Каспер
Туксен
- ОПКомпозитор
Оуэн
Паллетт