Wink
Фильмы
Ожидание

Ожидание (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Wait
Триллер, Драма93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Две сестры, мать которых недавно скончалась, находятся в еe доме. Загадочный звонок от медиума вводит их в состояние трепетного ожидания еe вероятного воскрешения. Фантазия и реальность, мир мeртвых и мир живых, соперничество и непонимание затягивают двух сестер в мистический водоворот…

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ожидание»