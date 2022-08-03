Ожидание (фильм, 2013) смотреть онлайн

Две сестры, мать которых недавно скончалась, находятся в еe доме. Загадочный звонок от медиума вводит их в состояние трепетного ожидания еe вероятного воскрешения. Фантазия и реальность, мир мeртвых и мир живых, соперничество и непонимание затягивают двух сестер в мистический водоворот…

