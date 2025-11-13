Ожидание
Wink
Фильмы
Ожидание

Ожидание (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Expecting
Драма, Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Свободолюбивая Стефани — очень одинокая и беременная художница, которая собирается отправиться на 24-часовую «трудовую вечеринку», а рядом с ней — ее друзья и семья, вынужденные переосмыслить свою жизнь до родов.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.3 IMDb