Ожидание
Wink
Фильмы
Ожидание

Ожидание (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Waiting
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Клэр — художница, которая соглашается выносить ребёнка для другой пары. Сюжет разворачивается вокруг Клэр, когда друзья собираются вместе по мере приближения родов. По мере развития персонажей и их отношений Клэр начинает сомневаться, стоит ли отказываться от ребёнка.

Страна
Австралия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ожидание»