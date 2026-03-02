Озеро Каддо (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Caddo Lake
Фантастика, Триллер102 мин18+
О фильме
Парень Пэрис вместе сматерью попадает вавтокатастрофу, врезультате которой мать погибает. Спустя время, нев силах оправиться отэтих событий, Пэрис пытается разобраться впрошлом матери, ведь унеё периодически возникали приступы, новрачи таки несмогли поставить ейдиагноз. Вэто жевремя подросток Элли, укоторой напряжённые отношения сматерью иотчимом, пытается отыскать 8-летнюю сводную сестру Анну, пропавшую безвести наозере Каддо.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЛДРежиссёр
Логан
Джордж
- СХРежиссёр
Селин
Хелд
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- ЭСАктриса
Элайза
Сканлен
- КФАктриса
Кэролайн
Фальк
- ЛЭАктриса
Лорен
Эмброуз
- СХАктёр
Сэм
Хеннингс
- ДХАктриса
Диана
Хоппер
- ЭЛАктёр
Эрик
Ланж
- ДМАктёр
Дэвид
Мальдонадо
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- НЛАктриса
Нина
Леон
- МСАктёр
Мэнни
Сиверио
- СХСценарист
Селин
Хелд
- ЛДСценарист
Логан
Джордж
- КДПродюсер
Кара
Дюрретт
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- ЛДМонтажёр
Логан
Джордж
- ЛАОператор
Лоуелл
А. Мейер