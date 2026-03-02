Озеро Каддо
Озеро Каддо

Озеро Каддо (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Caddo Lake
Фантастика, Триллер102 мин18+

О фильме

Парень Пэрис вместе сматерью попадает вавтокатастрофу, врезультате которой мать погибает. Спустя время, нев силах оправиться отэтих событий, Пэрис пытается разобраться впрошлом матери, ведь унеё периодически возникали приступы, новрачи таки несмогли поставить ейдиагноз. Вэто жевремя подросток Элли, укоторой напряжённые отношения сматерью иотчимом, пытается отыскать 8-летнюю сводную сестру Анну, пропавшую безвести наозере Каддо.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро Каддо»