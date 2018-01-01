Wink
Фильмы
Отверженная
Актёры и съёмочная группа фильма «Отверженная»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отверженная»

Режиссёры

Ди Риис

Ди Риис

Dee Rees
Режиссёр

Актёры

Эдеперо Одуйе

Эдеперо Одуйе

Adepero Oduye
АктрисаAlike
Пернелл Уолкер

Пернелл Уолкер

Pernell Walker
АктрисаLaura
Чарльз Парнелл

Чарльз Парнелл

Charles Parnell
АктёрArthur
Сахра Меллесс

Сахра Меллесс

Sahra Mellesse
Актриса
Ким Уайанс

Ким Уайанс

Kim Wayans
АктрисаAudrey
Шэмика Коттон

Шэмика Коттон

Shamika Cotton
Актриса
Рэймонд Энтони Томас

Рэймонд Энтони Томас

Raymond Anthony Thomas
АктёрMack (в титрах: Ray Anthony Thomas)
Эфтон Уильямсон

Эфтон Уильямсон

Afton Williamson
Актриса
Забрина Гевара

Забрина Гевара

Zabryna Guevara
АктрисаMrs. Alvarado

Сценаристы

Ди Риис

Ди Риис

Dee Rees
Сценарист

Продюсеры

Джои Кэри

Джои Кэри

Joey Carey
Продюсер
Некиса Купер

Некиса Купер

Nekisa Cooper
Продюсер

Актёры дубляжа

Элиза Мартиросова

Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Мако Камицуна

Мако Камицуна

Mako Kamitsuna
Монтажёр

Операторы

Брэдфорд Янг

Брэдфорд Янг

Bradford Young
Оператор