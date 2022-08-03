Отверженная (фильм, 2011) смотреть онлайн

Отверженная
2011, Pariah
Драма82 мин18+

История о девочке-подростке из Бруклина и ее, полной противоречий, жизни. Вместо платья она носит мешковатые мальчиковые джинсы и рубашки. Отчаянно стремится найти свою любовь, окруженная стеной непонимания со стороны семьи и друзей из-за своей сексуальной ориентации.

США
Драма
SD
82 мин / 01:22

6.3 КиноПоиск
7.2 IMDb