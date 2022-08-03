Отверженная (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Pariah
Драма82 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История о девочке-подростке из Бруклина и ее, полной противоречий, жизни. Вместо платья она носит мешковатые мальчиковые джинсы и рубашки. Отчаянно стремится найти свою любовь, окруженная стеной непонимания со стороны семьи и друзей из-за своей сексуальной ориентации.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Ди
Риис
- ЭОАктриса
Эдеперо
Одуйе
- ПУАктриса
Пернелл
Уолкер
- ЧПАктёр
Чарльз
Парнелл
- СМАктриса
Сахра
Меллесс
- КУАктриса
Ким
Уайанс
- ШКАктриса
Шэмика
Коттон
- РЭАктёр
Рэймонд
Энтони Томас
- ЭУАктриса
Эфтон
Уильямсон
- ЗГАктриса
Забрина
Гевара
- ДРСценарист
Ди
Риис
- ДКПродюсер
Джои
Кэри
- НКПродюсер
Некиса
Купер
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МКМонтажёр
Мако
Камицуна
- БЯОператор
Брэдфорд
Янг