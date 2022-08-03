Оцените: Священная земля (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Eyes on the Prize: Hallowed Ground
Документальный58 мин18+
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О фильме
Проект, чествующий шедевр Гэнри Хэмптона «Eyes on the Prize» (распространенный вариант локализованного названия — «Оцените»). Этот сериал в свое время бережно воссоздал хронику движения по борьбе за гражданские права с 1952 по 1965 года. В картине не только обсуждается произведение Хэмптона, но также исследуется длинный и сложный путь темнокожих к свободе.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
6.1 IMDb