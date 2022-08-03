Оцените: Священная земля (фильм, 2021) смотреть онлайн

Проект, чествующий шедевр Гэнри Хэмптона «Eyes on the Prize» (распространенный вариант локализованного названия — «Оцените»). Этот сериал в свое время бережно воссоздал хронику движения по борьбе за гражданские права с 1952 по 1965 года. В картине не только обсуждается произведение Хэмптона, но также исследуется длинный и сложный путь темнокожих к свободе.

