О фильме
Фильм «Отряд» — смелый эксперимент, соединяющий вестерн с хип-хоп эстетикой и афроамериканским нарративом. Кино бросает вызов традиционным канонам жанра, возвращая чернокожих ковбоев и поселенцев на их законное место в истории Дикого Запада.
Группа чернокожих солдат дезертирует после предательства командира-расиста во время испано-американской войны. Захватив золото, они отправляются в вымышленный город Фрименвилль, управляемый афроамериканцами. Герои сталкиваются с внутренними конфликтами в городе и внешней угрозой белых мародеров. Лидер отряда Джесси Ли вынужден противостоять как старым врагам, так и собственному прошлому.
Смотреть «Отряд» любопытно благодаря миксу исторической реконструкции и стилизованной фантазии, создающему альтернативный взгляд на американское прошлое.
СтранаВеликобритания, США
Рейтинг
- МВРежиссёр
Марио
Ван Пиблз
- БААктёр
Блэр
Андервуд
- ПГАктриса
Пэм
Гриер
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- РВАктёр
Реджинальд
ВелДжонсон
- СБАктёр
Стивен
Болдуин
- МВАктёр
Мелвин
Ван Пиблз
- БДАктёр
Биг
Дэдди Кэйн
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- ТЛАктёр
Тоун
Лок
- Актёр
Билли
Зейн
- СРСценарист
Сай
Ричардсон
- ДССценарист
Дарио
Скардапейн
- ДБПродюсер
Джеймс
Бигвуд
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Тим
Беван
- БФПродюсер
Билл
Фишман
- ПАХудожник
Пол
А. Симмонс мл.
- КХХудожница
Кэтрин
Хардвик
- СФМонтажёр
Сет
Флаум
- МКМонтажёр
Марк
Конте
- МККомпозитор
Мишель
Коломбье