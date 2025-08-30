Фильм «Отряд» — смелый эксперимент, соединяющий вестерн с хип-хоп эстетикой и афроамериканским нарративом. Кино бросает вызов традиционным канонам жанра, возвращая чернокожих ковбоев и поселенцев на их законное место в истории Дикого Запада.



Группа чернокожих солдат дезертирует после предательства командира-расиста во время испано-американской войны. Захватив золото, они отправляются в вымышленный город Фрименвилль, управляемый афроамериканцами. Герои сталкиваются с внутренними конфликтами в городе и внешней угрозой белых мародеров. Лидер отряда Джесси Ли вынужден противостоять как старым врагам, так и собственному прошлому.



Смотреть «Отряд» любопытно благодаря миксу исторической реконструкции и стилизованной фантазии, создающему альтернативный взгляд на американское прошлое.

