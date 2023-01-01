Отряд Светлячков
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Отряд Светлячков

Фильм Отряд Светлячков

2023, Отряд Светлячков
Военный, Исторический12+
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О фильме

Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Фантастика, Приключения
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд Светлячков»