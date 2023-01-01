Фильм Отряд Светлячков
2023, Отряд Светлячков
Военный, Исторический12+
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О фильме
Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он прини�мает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.
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СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- Актриса
Анна
Чурина
- АМАктёр
Антон
Момот
- АБАктёр
Алексей
Батанин
- Актёр
Михаил
Коновалов
- Актёр
Михаил
Горевой
- МКАктёр
Михаил
Касапов
- Актриса
Алёна
Чехова
- СШАктёр
Сергей
Штепс
- АЮСценарист
Алексей
Южаков
- Сценарист
Алексей
А. Петрухин
- ГШСценарист
Геннадий
Шеин
- АЗСценарист
Андрей
Зубов
- ИРПродюсер
Иван
Романов
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- ВЧПродюсер
Вячеслав
Чернявский
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- ПСХудожник
Петр
Свердлов
- ТШХудожница
Татьяна
Шайгарданова
- ЕЧМонтажёр
Елена
Чередниченко
- Композитор
Алексей
Чинцов