Фильм Отряд Светлячков

Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он прини�мает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.



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