Отряд Бекки. На старт, внимание, спать!|Мэр на один день
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Отряд Бекки. На старт, внимание, спать!|Мэр на один день

Отряд Бекки. На старт, внимание, спать!|Мэр на один день (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Becca's Bunch
Мультфильм, Фэнтези21 мин0+

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О фильме

Бекка – маленькая веселая птичка, живущая в лесу. По натуре она – прирожденный лидер, и ее окружают верные друзья и соратники: Рассел, Сильвия и Педро. Каждый свой день компания превращает в яркое приключение, а если на пути возникают трудности, герои их преодолевают и никогда не унывают.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд Бекки. На старт, внимание, спать!|Мэр на один день»