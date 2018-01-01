Wink
Детям
Отряд Бекки. Лесной рок-н-ролл|Погоня за письмом
Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд Бекки. Лесной рок-н-ролл|Погоня за письмом»

Актёры

Ноа Фе Уильямс

Ноа Фе Уильямс

Noa Fe Williams
Актёр
Дилан Фрэнкел

Дилан Фрэнкел

Dylan Martin Frankel
АктёрRussell
Сьюзи Пауэр

Сьюзи Пауэр

Susie Power
АктрисаSylvia
Бен Стоун Зельман

Бен Стоун Зельман

Ben Stone Zelman
АктёрPedro
Сабрина Глоу

Сабрина Глоу

Sabrina Glow
АктрисаBeatrice
Уильям Гаминара

Уильям Гаминара

William Gaminara
Актёр
Джейден Паке

Джейден Паке

Jaden Pace
АктёрCasper
Лиза Биггз

Лиза Биггз

Lisa Biggs
Актриса
Грант Джордж

Грант Джордж

Grant George
АктёрPops
Эми Стефенсон

Эми Стефенсон

Amy Stephenson
АктрисаMoms

Сценаристы

Шэйн Ланган

Шэйн Ланган

Shane Langan
Сценарист
Эми Стефенсон

Эми Стефенсон

Amy Stephenson
Сценарист

Продюсеры

Марк Камбертон

Марк Камбертон

Mark Cumberton
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Мешкова

Ольга Мешкова

Актриса дубляжа
Андрей Янайт

Андрей Янайт

Актёр дубляжа
Марфа Литвиненко

Марфа Литвиненко

Актриса дубляжа
Александр Бардалим

Александр Бардалим

Актёр дубляжа
Александр Воронов

Александр Воронов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Тьяго Джил Батиста

Тьяго Джил Батиста

Tiago Gil Batista
Монтажёр

Композиторы

Ричард Хилл

Ричард Хилл

Richard Hill
Композитор