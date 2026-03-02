Отпуск на двоих (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, People We Meet on Vacation
Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Поппи, писательница изНью-Йорка, иеё давний друг Алекс девять летподряд проводили каникулы вместе, пока однажды онине поссорились. Через двагода после ссоры Поппи хочет воссоединиться сАлексом, идля этого онаотправляется вБарселону. Встретившись вновь, друзья заново переживают совместные приключения, вспоминают старые обиды изадумываются, стоит лиим быть парой.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БХРежиссёр
Бретт
Хейли
- ТБАктёр
Том
Блайт
- СКАктриса
Сара
Кэтрин Хук
- Актёр
Люсьен
Лависконт
- Актёр
Майлс
Хейзер
- ДДАктриса
Джамила
Джамил
- ЛГАктёр
Лукас
Гейдж
- ЭЛАктриса
Элис
Ли
- Актриса
Молли
Шеннон
- АРАктёр
Алан
Рак
- СНАктёр
Спенсер
Невилл
- ИПАктёр
Иэн
Портер
- ДДАктёр
Джон
Джебели
- БЭАктриса
Бетани
Энн Линд
- МААктёр
Майкл
А. Ньюкомер
- ЛФАктриса
Лора
Флэннери
- ЭЛАктриса
Эми
Ле
- ХБАктриса
Хлоя
Берман
- ГЭАктёр
Гарри
Этвелл
- ДДАктриса
Дженнифер
Дент
- ЛРАктриса
Лиза
Разиано
- КЮСценарист
Куан
Юйлинь
- АВСценарист
Амос
Вернон
- НРСценарист
Нунцио
Рандаццо
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ИКПродюсер
Исаак
Клауснер
- ДАПродюсер
Джорди
Абарка
- РГОператор
Роб
Гивенс
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт