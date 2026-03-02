Отпуск на двоих (фильм, 2026) смотреть онлайн

Поппи, писательница изНью-Йорка, иеё давний друг Алекс девять летподряд проводили каникулы вместе, пока однажды онине поссорились. Через двагода после ссоры Поппи хочет воссоединиться сАлексом, идля этого онаотправляется вБарселону. Встретившись вновь, друзья заново переживают совместные приключения, вспоминают старые обиды изадумываются, стоит лиим быть парой.

