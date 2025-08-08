Отец (фильм, 1990) смотреть онлайн

Драматический фильм «Отец» — это пронзительное и трагичное кино о прошлом, которое невозможно стереть. Главную роль в картине сыграл Макс фон Сюдов.



Размеренная жизнь Джо Мюллера — пожилого мигранта, живущего в Австралии — рушится в одно мгновение: соседка утверждает, что Джо — бывший офицер СС, причастный к военным преступлениям во время Второй мировой войны. Мужчина пытается восстановить репутацию и даже выигрывает по этому делу суд. Но для дочери Джо — Энн — произошедшее становится сильнейшим потрясением, а посеянные зерна сомнения дают всходы.



Работа австралийского режиссера Джона Пауэра — триллер и семейная драма одновременно. Это попытка ответить на болезненный вопрос: как жить дальше, если все, во что вы верили, оказывается ложью? Смотреть фильм «Отец» будет интересно тем, кто ищет не развлекательное кино, а картину, которая станет поводом для размышлений и обсуждений.

