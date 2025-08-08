Отец (фильм, 1990) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драматический фильм «Отец» — это пронзительное и трагичное кино о прошлом, которое невозможно стереть. Главную роль в картине сыграл Макс фон Сюдов.
Размеренная жизнь Джо Мюллера — пожилого мигранта, живущего в Австралии — рушится в одно мгновение: соседка утверждает, что Джо — бывший офицер СС, причастный к военным преступлениям во время Второй мировой войны. Мужчина пытается восстановить репутацию и даже выигрывает по этому делу суд. Но для дочери Джо — Энн — произошедшее становится сильнейшим потрясением, а посеянные зерна сомнения дают всходы.
Работа австралийского режиссера Джона Пауэра — триллер и семейная драма одновременно. Это попытка ответить на болезненный вопрос: как жить дальше, если все, во что вы верили, оказывается ложью? Смотреть фильм «Отец» будет интересно тем, кто ищет не развлекательное кино, а картину, которая станет поводом для размышлений и обсуждений.
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джон
Пауэр
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ДБАктриса
Джулия
Блейк
- КДАктриса
Кэрол
Дринкуотер
- БААктёр
Брюс
Александр
- СРАктриса
Симона
Робертсон
- КСАктриса
Кали
Снеддон
- ТРАктёр
Тим
Робертсон
- СДАктёр
Стив
Джейкобс
- НБАктёр
Николас
Белл
- ДМАктёр
Дэнис
Мур
- ГХСценарист
Грэхэм
Хартли
- ТКСценарист
Тони
Кавано
- ТКПродюсер
Тони
Кавано
- ПДПродюсер
Пол
Д. Баррон
- ГХПродюсер
Грэхэм
Хартли
- БУХудожница
Бернадетт
Уайнек
- ФПХудожник
Фил
Питерс
- ПБКомпозитор
Питер
Бест