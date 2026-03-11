Отель Желание (фильм, 2011) смотреть онлайн

Отель Желание
2011, Hotel Desire
Драма, Мелодрама18+

О фильме

Одинокая мать Антония в последнюю минуту привозит своего семилетнего сына на автобусную остановку в Берлине, откуда мальчик один уезжает на каникулы к отцу в Париж. Из-за этого женщина вновь опаздывает на работу горничной в отеле и оказывается на грани увольнения. Dо время работы в одном из номеров Антония неожиданно знакомится со слепым художником Юлиусом Пассом.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb