Отель Желание (фильм, 2011) смотреть онлайн

Одинокая мать Антония в последнюю минуту привозит своего семилетнего сына на автобусную остановку в Берлине, откуда мальчик один уезжает на каникулы к отцу в Париж. Из-за этого женщина вновь опаздывает на работу горничной в отеле и оказывается на грани увольнения. Dо время работы в одном из номеров Антония неожиданно знакомится со слепым художником Юлиусом Пассом.

