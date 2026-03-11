Отель Желание (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Hotel Desire
Драма, Мелодрама18+
О фильме
Одинокая мать Антония в последнюю минуту привозит своего семилетнего сына на автобусную остановку в Берлине, откуда мальчик один уезжает на каникулы к отцу в Париж. Из-за этого женщина вновь опаздывает на работу горничной в отеле и оказывается на грани увольнения. Dо время работы в одном из номеров Антония неожиданно знакомится со слепым художником Юлиусом Пассом.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СМРежиссёр
Сергей
Мойя
- СФАктриса
Сарализа
Фольм
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- ЯГАктёр
Ян
Грегор Кремп
- ХКАктёр
Херберт
Кнауп
- ФЛАктёр
Фредерик
Лау
- ПРАктриса
Полина
Рожински
- ТПАктёр
Тристан
Пюттер
- ХБАктёр
Ханс-Уве
Бауэр
- ЛГАктёр
Лирой
Герке
- СХАктриса
Сьюзан
Хёкке
- ПКАктёр
Петар
Кнежевич
- КЛАктёр
Карло
Льюбек
- СМСценарист
Сергей
Мойя
- АФОператор
Армин
Френцен
- ШМКомпозитор
Штефан
Мария Шнайдер