Отдай свою душу (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.02019, 8
Ужасы95 мин18+
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О фильме
Потеряв родителей, Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ХХРежиссёр
Харольд
Хёльшер
- ЧСАктёр
Чамано
Себе
- ИБАктриса
Инге
Бекманн
- КЛАктриса
Кейта
Луна
- ГБАктёр
Гарт
Брейтенбах
- КЭАктёр
Крис
Эйприл
- ЛНАктёр
Люксоло
Ндабеди
- ОЭАктёр
Овам
Эми
- СМАктриса
Синдиве
Магона
- ГКАктёр
Грэм
Кларк
- ИМАктёр
Ив
Максагазо
- ХХСценарист
Харольд
Хёльшер
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко