Отдай свою душу
Wink
Фильмы
Отдай свою душу

Отдай свою душу (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.02019, 8
Ужасы95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Потеряв родителей, Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.

Страна
ЮАР
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отдай свою душу»