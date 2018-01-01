Wink
Фильмы
Отчим
Актёры и съёмочная группа фильма «Отчим»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отчим»

Режиссёры

Джозеф Рубин

Joseph Ruben
Режиссёр

Актёры

Анна Хэган

Anna Hagan
АктрисаMrs. Leitner
Линдсей Борн

Lindsay Bourne
Актёр
Терри О’Куинн

Terry O'Quinn
АктёрJerry Blake
Шелли Хэк

Shelley Hack
АктрисаSusan
Чарльз Лэниер

Charles Lanyer
АктёрDr. Bondurant

Сценаристы

Дональд Э. Уэстлейк

Donald E. Westlake
Сценарист
Брайан Гарфилд

Brian Garfield
Сценарист

Продюсеры

Брайан Гарфилд

Brian Garfield
Продюсер
Лью Грейд

Lew Grade
Продюсер

Художники

Дэвид Вилсон

David Willson
Художник
Джеймс Уильям Ньюпорт

James William Newport
Художник

Монтажёры

Джордж Бауэрс

George Bowers
Монтажёр

Композиторы

Патрик Мораз

Patrick Moraz
Композитор