Отчим (фильм, 1986) смотреть онлайн

Джерри Блейк воплощает в себе все мечты матерей-одиночек. Он красив, умен, добр и безумно любит детей. Каждая женщина хочет опереться на его сильное плечо и позволить ему управлять собственной жизнью. Несмотря на огромный перечень достоинств, Джерри представляет смертельную опасность для окружающих. Он уже долгое время мечется в поисках идеальной американской семьи. И каждый раз, когда его постигает разочарование, он безжалостно убивает всех своих домочадцев. После одного из таких случаев Блейк переезжает в другой город, где находит себе очередных подопытных. Пока в новом доме царит спокойствие, но его падчерица оказывается слишком любопытной.



Отчим смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.