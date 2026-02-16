Остров
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Остров

Фильм Остров

2006, Остров
Драма18+
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О фильме

Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство – расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов, проживающих в монастыре на острове, ему удается выжить.

Проходят годы. Старца Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает ему покоя. Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока не знает, что скоро будет прощен...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров»