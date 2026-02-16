О фильме
Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство – расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов, проживающих в монастыре на острове, ему удается выжить.
Проходят годы. Старца Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает ему покоя. Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока не знает, что скоро будет прощен...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Яна
Есипович
- Актриса
Ольга
Демидова
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- АЗАктёр
Алексей
Зеленский
- ГСАктёр
Гриша
Степунов
- Актёр
Сергей
Бурунов
- БААктёр
Б.
Александров
- БПАктёр
Борис
Пантюхин
- СГАктёр
С.
Горожанин
- ЕСАктёр
Е.
Севрук
- АХАктёр
А.
Хабедия
- АЗАктёр
А.
Закусило
- ВЗАктёр
В.
Зиненков
- ДКАктёр
Д.
Козлов
- ВНАктёр
Виктор
Николашин
- ССАктёр
С.
Самохин
- СШАктёр
Сергей
Шарапов
- АЯАктёр
Андрей
Яковлев
- ВКАктёр
Вадим
Корюзлов
- ЛСАктёр
Л.
Старцева
- ЗААктриса
З.
Алексеева
- МСАктриса
М.
Семерякова
- МТАктёр
М.
Тягныбида
- ВЛАктёр
Валерий
Лисин
- СОАктриса
Светлана
Обидина
- Актёр
Никита
Тарасов
- АХАктёр
Александр
Харбедия
- ФСАктёр
Федор
Старых
- ДССценарист
Дмитрий
Соболев
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- СШПродюсер
Сергей
Шумаков
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- ААМонтажёр
Альбина
Антипенко
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов