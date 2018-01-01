Wink
Фильмы
Остров страха
Актёры и съёмочная группа фильма «Остров страха»

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров страха»

Актёры

Аарон Эшмор

Аарон Эшмор

Aaron Ashmore
АктёрMark
Хэйли Дафф

Хэйли Дафф

Haylie Duff
АктрисаJenna
Люси Хейл

Люси Хейл

Lucy Hale
АктрисаMegan
Кайл Шмид

Кайл Шмид

Kyle Schmid
АктёрTyler Campbell
Энн Мари ДеЛуис

Энн Мари ДеЛуис

Anne Marie DeLuise
АктрисаDr. Chalice
Мартин Камминс

Мартин Камминс

Martin Cummins
АктёрDetective Armory
Джейкоб Блэр

Джейкоб Блэр

Jacob Blair
АктёрKyle Campbell
Джессика Хэрмон

Джессика Хэрмон

Jessica Harmon
АктрисаAshley
Джим Торберн

Джим Торберн

Jim Thorburn
АктёрKeith
Бренна О’Брайэн

Бренна О’Брайэн

Brenna O'Brien
АктрисаRegina

Продюсеры

Наталия Тудж

Наталия Тудж

Natalie Boll
Продюсер

Монтажёры

Лара Мазур

Лара Мазур

Lara Mazur
Монтажёр